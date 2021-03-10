Сотрудница банка в Петербурге дала время уйти грабителю с гранатой

Санкт-Петербург, 10 марта. Правоохранители Северной столицы ведут розыск злоумышленника, ограбившего банк. Момент преступления был заснят на видео.

Нападение было совершено на отделение, расположенное на Индустриальном проспекте. В помещение зашел мужчина и подошел к операционистке. Грабитель показал ей предмет, похожий на гранату и передал записку. Что было написано — неизвестно, однако после прочтения девушка отдала злоумышленнику несколько пачек купюр.

Гражданин получил желаемое и спокойно покинул банк. Сотрудница, видимо от шока, только спустя десять минут после преступления нажала тревожную кнопку. Промедление существенно осложнило поиски грабителя.

В Екатеринбурге налетчик ограбил банк и застрелил человека. Однако фигурант может избежать длительный срок в колонии, сообщало URA.RU.