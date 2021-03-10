РПЦ прокомментировала видео о явлении Иоанна Кронштадтского на Никольском кладбище

Санкт-Петербург, 10 марта. Видео «чудесного явления» Иоанна Кронштадтского на Никольском кладбище в Петербурге, которое появилось в Сети в феврале, прокомментировал представитель Русской православной церкви.

Чудесные видения иногда происходят, отметил епископ Кронштадтский Назарий, но не каждое из них можно считать чудом. Истинного чуда достойны немногие, в основном это сподвижники, пояснил священнослужитель.

Никольское кладбище в Санкт-Петербурге связано с Александро-Невской Лаврой только по названию. Сотрудники кладбища не относятся к монастырю. В РПЦ никто не обращался с сообщением о явлении Иоанна Кронштадтского и не просил благословения для публикации видео, заявил епископ.

В феврале в социальной сети «ВКонтакте» появился видеоролик, на котором человек, представившийся смотрителем Никольского кладбища, описал «чудесное явление», представившееся ему. Пользователь в течение получаса описывает увиденное чудо.

Русская православная церковь должна помогать улаживать конфликты, а не создавать их, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в отношении политических высказываний священнослужителей. Он порекомендовал служителям церкви воздержаться от политических высказываний и оценки происходящего на политической арене, дабы не раздувать конфликт между сторонами.