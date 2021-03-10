Циклон принесет в Петербург долгожданное потепление

Санкт-Петербург, 10 марта. Значительное повышение среднесуточной температуры воздуха в Петербурге произойдет в конце этой недели, заявил синоптик Александр Колесов.

Значительное понижение температуры воздуха до отметки в 20 градусов мороза закончится в Петербурге уже через несколько дней. Такое заявление сделал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов. Нынешнее похолодание не является аномальным, а температура воздуха не бьет никаких рекордов, добавил он.

«Такие морозы продержатся всего два-три дня», — цитирует его «Петербургский дневник».

Холодные воздушные массы принесли в город сильное похолодание, однако к концу недели ситуация изменится на противоположную. Уже в пятницу в город придет циклон, который принесет с собой небольшой снег.

«Температура воздуха станет повышаться. Ночью ожидается около 10 градусов ниже нуля. А вот к вечеру потеплеет до −2...−4 градусов», — добавил он.

Сильные морозы для начала марта являются нормальным явлением. Устойчивое потепление можно ждать уже с середины месяца, заключил Колесов.

Аналогичный прогноз погоды синоптики предоставили и для жителей Москвы. Несмотря на сильные морозы в начале недели, в воскресенье в столицу также резко придет потепление.