Трагикомедия о несбывшейся мечте: спектакль «Довлатов. Пять углов» покажут в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. Спектакль «Довлатов. Пять углов», основанный на рассказах, стихотворениях и письмах любимого миллионами писателя, покажут в Театральной долине музея «Артмуза» 12 марта.

Перекресток «Пять углов», рядом с которым жил Сергей Довлатов, признан одним из самых романтичных и загадочных мест Петербурга. Такое же название носит и ненапечатанный роман писателя, и спектакль Людмилы Никитиной, в центре которого тоже несбывшееся — мечта отправившегося в эмиграцию Довлатова о возвращении домой. Авторы постановки попытались отразить время, в которое жил литератор, через его рассказы (цикл «Чемодан» и «Наши»), стихотворения, передачи на радио, письма, в том числе армейские. А в самые пронзительные моменты на сцене будут звучать звуки скрипки и голос писателя.

Главную роль играет артист театра БДТ, лауреат премии «Дебют» Антон Шварц. Играет блестяще, магнетично, абсолютно не фальшиво. Захватывает в этом спектакле не только актерское мастерство, но и драматургия постановки — постоянные переходы от комедии к трагедии не дадут заскучать зрителю на протяжении обоих актов.

Продолжительность спектакля составляет 1 час 45 мин. Зрителей ждут в Театральной долине 12 марта к 19 30.