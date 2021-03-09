Предполагаемый наркоторговец подтвердил, что найденные вещества принадлежат Резнику

Санкт-Петербург, 9 марта. Понятые подтвердили, что найденные в петербургской квартире наркотики принадлежат депутату городского Законодательного собрания Максиму Резнику.

Ранее ФАН сообщал, что депутата задержали во время наркорейда на Набережной канала Грибоедова. На оперативном видео запечатлено, как хозяин квартиры, предполагаемый наркоторговец, сообщает оперативникам, что найденные наркотические вещества принадлежат Резнику.

— То есть по поводу этих двух банок вы поясняете, что ваш знакомый Максим Резник это принес с собой и выложил это здесь, правильно? — спрашивает на записи оперативник. — Вот эти две штуки — это принес Макс. Это у него изъяли при мне, я видел. Макс Резник, я видел, — отвечает ему задержанный, добавляя, что понятые могут подтвердить эту информацию.

По предварительным данным, мужчина на видео — родственник депутата. Однако сам Резник не смог объяснить, почему тот обвинил его. В разговоре с ФАН он неуверенно подтвердил, что задержанный — его родственник, правда, потом назвал его знакомым. Узнав об обвинениях, депутат стал еще более неуверенным и сказал, что не знает, почему о нем такое говорят.

Он утверждает, что не имеет никакого отношения к наркотическим веществам и предположил, что на задержанного оказывают давление. О своей роли в качестве подозреваемого или свидетеля он также пока не уведомлен.

Данные о том, что Резник употребляет наркотические вещества появились еще в 2019 году.