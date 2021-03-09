Волонтеры спасли котенка из вентиляции строящегося дома в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. Котенок застрял в вентиляционной шахте строящегося дома в Мурино и едва не замерз насмерть. На помощь животному пришли неравнодушные горожане.

Волонтеры почти два часа вызволяли питомца их железной ловушки. Во время операции по спасению хвостатого они применили перфоратор и другие инструменты.

Петербуржцам пришлось разобрать часть конструкции, чтобы добраться до пушистого малыша. После завершения спецмероприятия котенка отправили в центр службы спасения животных «Кошкиспас».

Специалисты не исключили, что их пациент может быть породистым. В ближайшее время добровольцы будут искать четверолапому обитателю города любящих хозяев.

Серую неясыть, сбитую машиной, спасли от гибели в национальном парке «Лосиный остров», который находится в Московской области, писал ФАН.