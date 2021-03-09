Уроженца Таджикистана объявили в международный розыск за убийство в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. Мужчина забил до смерти своего знакомого в квартире два года назад. Мигранту заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Гражданин Таджикистана в одной из квартир на улице Фрунзе в ходе бытовой ссоры нанес несовместимые с жизнью травмы своему знакомому. Пострадавший скончался на месте. За совершение особо тяжкого преступления мигрант объявлен в международный розыск, сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

Обвиняемый крупного телосложения, лицо круглое, носит густую черную бороду и усы, на вид ему 23-25 лет. Правоохранительные органы проводят поисковые мероприятия.

ФАН сообщает, что преступную группировку похитителей, вымогателей и убийц до сих пор не могут осудить в Санкт-Петербурге из-за болезни одного из обвиняемых.