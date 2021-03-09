Избитая петербургской моделью бабушка не хотела писать заявление на внучку

Санкт-Петербург, 9 марта. Модель из Петербурга подозревается в избиении своей 81-летней бабушки. Пострадавшая изначально не собиралась подводить внучку под уголовную статью.

По данным источника ФАН, между 25-летней фигуранткой и пожилой женщиной были хорошие отношения. Пострадавшая, например, всегда поддерживала молодую родственницу. Изначально госпитализированная в тяжелом состоянии пенсионерка убеждала стражей порядка, что травмы головы получила в результате падения.

Между тем стражи порядка установили, что между родственниками произошел конфликт. Модель, как считают правоохранители, нанесла жертве несколько ударов по голове. Причиной ссоры могли стать претензии со стороны бабушки касательно образа жизни и внешнего вида девушки.

В итоге пенсионерка написала заявление на внучку. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.