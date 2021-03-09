Волонтеры получили рекордное число сообщений о пропаже детей в Петербурге за февраль

Санкт-Петербург, 9 марта. Сотрудники поискового отряда «Лиза алерт» рассказали, что за февраль они получили 40 заявок на поиск детей.

Сотрудники пресс-службы поискового отряда «Лиза алерт» рассказали, что за февраль жители Петербурга побили рекорд по числу обращений о пропаже детей. По данным специалистов, за прошедший месяц их было 40 — это в 1,5 раза больше, чем в январе. Чаще всего пропадают дети в возрасте 12 лет. Информация об этом появилась на официальной странице поискового отряда «Лиза алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

По имеющимся данным, в феврале всего 188 жителей города обратились с просьбой найти их родственников и знакомых. Живыми волонтеры нашли 132 жителей Петербурга и Ленинградской области, 12 из пропавших погибли, поиски 19 человек продолжаются.

Некоторое время назад ФАН сообщал, что правоохранители нашли живым пропавшего в Петербурге 11-летнего школьника.