Роспотребнадзор проверил уровень радиации и качество питьевой воды в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. Специалисты Роспотребнадзора проверили уровень радиации и качество воды в Петербурге, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Специалисты провели анализ воды по санитарно-химическим, паразитологическим, микробиологическим и вирусологическим показателям. Жидкость подают в распределительную сеть на выходах из станции водоподготовки. Выяснилось, что установленным нормам соответствовали 97% проб питьевой воды.

Исследователи изучили качество атмосферного воздуха в 73 точках Северной столицы. Всего провели 1100 испытаний, которые не показали превышения гигиенических норм. Таким образом, воздух не оказывает негативное воздействие на здоровье граждан, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Похожее исследование провели в Махачкале после отравления 24 человек.