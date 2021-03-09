Петербургские медики рассказали, кто попадет в реанимацию во вторую волну коронавируса

Санкт-Петербург, 9 марта. Среди жителей Петербурга с COVID-19 в реанимацию на сегодняшний день чаще попадают горожане старшего возраста. Скорее всего, они и дальше будут чаще оказываться в этом отделении.

Такое мнение выразили врачи Госпиталя для ветеранов войн. Они пояснили, что осенью принимали преимущественно молодых пациентов, но сейчас работают в основном с пожилыми.

«Средний возраст пациентов, которых начали принимать с 1 января, составляет 74,5 года. В госпиталь попадают, к сожалению, люди от 90 лет и старше», — рассказал «Петербургскому дневнику» анестезиолог-реаниматолог Сергей Алферов.

Он предположил, что это связано с послаблением режима ограничений: люди начали меньше бояться инфекции и чаще попадать в больницы. Также сложившаяся ситуация может объясняться нежеланием пенсионеров вакцинироваться, добавил Алферов.

Медик подчеркнул, что болезнь прогрессирует молниеносно. Если в первые сутки наблюдается небольшое поражение легочной ткани, то буквально на вторые или третьи оно становится тотальным.

В минувшее воскресенье межведомственный координационный совет Петербурга по противодействию распространению инфекции отчитался о ситуации в городе. По словам специалистов, число активных больных уменьшилось, выздоровевших стало больше. Снизились темпы вакцинации первым компонентом препарата, но прошедших полный цикл прибавилось.