Петербургская модель избила свою бабушку после ссоры с молодым человеком

Санкт-Петербург, 9 марта. Девушка рассказала, что произошло перед конфликтом с бабушкой. По словам модели, между ней и возлюбленным случилась серьезная ссора.

Как стало известно ФАН, перед избиением бабушки модель Ирина серьезно поссорилась со своим молодым человеком, поэтому она среди ночи позвонила пожилой женщине и сообщила, что едет к ней на такси.

Ранее стало известно, что конфликт между бабушкой и внучкой произошел из-за критики пожилой женщины. По словам Ирины, она приехала к бабушке поздно ночью без верхней одежды и в возбужденном состоянии. Родственница стала упрекать ее в том, что она ничего не добилась. Ирина набросилась на пожилую женщину с кулаками и ударила несколько раз по голове. Бабушка была госпитализирована в тяжелом состоянии. Девушка сообщила медикам, что та якобы сама упала и травмировала глаз.

Модель на время следствия будет находиться под арестом, сообщал ранее ФАН. Такую меру пресечения избрал суд.