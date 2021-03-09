Коммунальщики Петербурга вывезли более 137 тысяч кубометров снега с начала весны

Санкт-Петербург, 9 марта. Начало календарной весны в Петербурге было снежным, более 137 тыс. кубометров снега вывезли коммунальные службы города с 1 марта.

Из них около 43 тыс. кубометров снежной массы вывезли за прошедшие два дня, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Высота снежного покрова в Северной столице за первые мартовские дни составила 14 сантиметров. На ежедневную уборку городских улиц выходили 840 единиц техники и 1140 коммунальных служащих. На данный момент расчисткой города занимаются 953 специальные машины и 1226 дворников. Аллеи, бульвары, парковые и садовые дорожки чистят 107 единиц спецтранспорта и 570 сотрудников садово-паркового хозяйства.

Короткая рабочая неделя в Санкт-Петербурге началась с похолодания, столбики термометра опустятся на десять градусов ниже нормы. Осадков не ожидается, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Небольшой снег возможен на западе региона, скорость ветра составит три-восемь метров в секунду.