«Распутный» образ жизни стал причиной драки между моделью и ее бабушкой в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. Модель рассказала, что избила свою бабушку после того, как та "набросилась"на нее с резкой критикой.

Пожилая петербурженка раскритиковала свою внучку за ее распутный образ жизни, увидев, что она пришла поздно вечером без верхней одежды и "в возбужденном состоянии". Это привело к тому, что девушка разозлилась и набросилась на пенсионерку с кулаками, сообщил источник ФАН.

По словам злоумышленницы, бабушка начала говорить ей, что она ничего не добилась в жизни. Она избила родственницу, но после того, как пенсионерка упала на пол и ударилась головой, девушка испугалась и вызвала скорую помощь. Пожилую женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, сообщил ФАН.