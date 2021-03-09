В Петербурге арестована подозреваемая в избиении бабушки модель

Санкт-Петербург, 9 марта. Модель, подозреваемая в избиении 81-летней бабушки, на время следствия будет находиться под арестом. Соответствующую меру пресечения избрал суд, сообщил источник ФАН.

По версии следствия, 25-летняя девушка вызвала медиков и рассказала об инциденте с родственницей. Бабушка якобы упала и травмировала глаз. Пенсионерку в итоге госпитализировали в тяжелом состоянии. Ей диагностировали перелом основания черепа и закрытую черепно-мозговую травму.

В дальнейшем стражи порядка установили, что между подозреваемой в причинении тяжкого вреда и пострадавшей произошла ссора. Пенсионерка стала отчитывать девушку за ее внешний вид и поведение. Модель впала в ярость и несколько раз ударила бабушку по голове, сообщал ФАН.