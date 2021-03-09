Байконурскую улицу в Петербурге перекрыли из-за прорыва трубы с холодной водой

Санкт-Петербург, 9 марта. Движение транспорта в Приморском районе города временно затруднено в связи с аварией на сетях водоснабжения. Воду в домах горожан пообещали не выключать.

Трубу прорвало на Байконурской улице. Специалисты Водоканала оперативно прибыли на место происшествия и приступили к устранению последствий коммунальной аварии.

Очевидцы запечатлели на видео образовавшийся «потоп» и выложили ролик в Сеть. По словам петербуржцев, водителям и пешеходам приходится преодолевать улицу «вплавь».

По данным метеорологов, в Северной столице сейчас около 15 градусов мороза. На дорогах местами гололедица. Работы по устранению разлива до сих пор продолжаются.

Водоканал Севастополя ранее решил в стихотворной форме отчитываться о проделанной работе, сообщал ФАН.