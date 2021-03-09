Нерпенок Шлиссик получил рыбный торт по случаю первого дня рождения

Санкт-Петербург, 9 марта. Оригинальное угощение сотрудники центра спасения тюленей подготовили для знаменитого нерпенка Шлиссика в честь его первого дня рождения.

В честь первого дня рождения, а также года проживания в Центре спасения тюленей сотрудники организации приготовили детенышу балтийской нерпы праздничное угощение в виде рыбного «торта». Он представлял собой нарезанные кусочки филе красной рыбы и икру. Также Шлиссику подарили букет мимозы.

«Сегодня исполнился годик со дня прибытия к нам, а возможно, и рождения Шлиссика. В день рождения именинник получил праздничный рыбный торт с икрой!» – сказано в сообщении в группе фонда в соцсети.

Ровно год назад сотрудники Центра помощи морским млекопитающим спасли новорожденного детеныша нерпы. В связи с тем, что нерпенка нашли недалеко от Шлиссельбурга, ему дали имя Шлиссик. После того, как он немного подрос и окреп, его попытались выпустить в открытое море, однако малыш отказался уплывать и дважды возвращался на берег в поисках своих спасителей. Сейчас Шлиссик живет в центре спасения тюленей и дружит с тюлененком Крошиком.

Не так давно в Петербурге рассказали, как Шлиссик и Крошик встретили весну. С потеплением нерпы начали сильно линять, а звезда центра Шлиссик до сих пор не верит в наступление оттепели. Животные также не хотят бороться с авитаминозом и отказываются принимать таблетки.