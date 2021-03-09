Петербургская компания пострадала от новой схемы банковских мошенников

Санкт-Петербург, 9 марта. Компания из Северной столицы стала жертвой новой схемы мошенничества. Злоумышленники, предположительно, воспользовались недочетом системы Центробанка.

Сотрудники Центробанка раскрыли новую схему мошенничеств при переводе средства. Жертвой аферистов стала петербургская компания «Ника», которая производит сидения для машинистов РЖД.

Связанные с региональными фирмами мошенники получали предоплату без ведома компании посредством быстрых переводов. Несколько юридических лиц пожаловались на кражу средств со счетов. Мошенники придумали схему, благодаря которой во время перевода сумм до 10 млн рублей с одного счета на другой требуется ввести только номер счета и название фирмы. Злоумышленники присылали договоры и выписывали счета от имени петербургской тезки. На платежках были указаны реквизиты компании из Северной столицы, но номер счета преступники указывали свой. Банки же идентифицировали перевод по названию, не вдаваясь в детали. В итоге деньги уходили мошенникам.

Новый вид обмана придумали мошенники под видом выплат с портала «Госуслуги», сообщал ранее портал RIA56. Аферисты отправляют письмо было похоже на сообщение госпортала, в котором предлагают ввести страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) якобы для получения положенных соцвыплат. В итоге злоумышленники становятся обладателями конфиденциальной информации.