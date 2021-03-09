Избившая бабушку модель снималась в клипе рэпера REDO

Санкт-Петербург, 9 марта. Девушка, которую подозревают в избиении бабушки-профессора, принимала участие в съемках клипа столичного рэпера REDO, сообщает источник ФАН.

Инцидент произошел в доме на проспекте Науки. По словам девушки, ее 82-летняя бабушка упала и повредила глаз. Пожилая женщина попала в больницу с травмами головы.

Спустя несколько часов правоохранители задержали внучку потерпевшей. Выяснилось, что во время конфликта она нанесла своей бабушке несколько ударов по голове. В настоящее время женщина находится в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111 УК РФ).