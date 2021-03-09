Петербурженка попала под «уголовку» после избиения бабушки

Санкт-Петербург, 9 марта. Девушка избила в квартире собственную бабушку. Подозреваемая сама рассказала об этом правоохранителям, сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Со слов жительницы Петербурга, инцидент произошел в доме на проспекте Науки: ее бабушка 1939 года рождения упала и повредила глаз. Потерпевшую женщину с травмами головы госпитализировали в больницу.

Спустя несколько часов после этого полицейские задержали внучку потерпевшей, которая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время конфликта ударила свою бабушку несколько раз по голове.

Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

Правоохранители Москвы ранее задержали 25-летнего москвича, который задушил собственную бабушку. Жительница столицы рассказала оперативникам о том, что ее сын мог убить родственницу, сообщал ФАН