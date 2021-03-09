Новая рабочая неделя в Петербурге началась с сильного похолодания

Санкт-Петербург, 9 марта. Первый рабочий день короткой мартовской недели ознаменовался сильными морозами в Северной столице и Ленинградской области.

Температура воздуха находится на отметке ниже климатической нормы, заявил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Синоптическая ситуация в городе в этот вторник формируется в противоборстве облачного и снежного циклона с запада и морозного и солнечного антициклона с востока.

«При переменной облачности существенных осадков не ожидается, лишь на западе области местами пройдет небольшой снег», — рассказал Леус.

Столбики термометров в Петербурге покажут на десять градусов ниже нормы. Скорость северо-восточного ветра составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет расти, предупредил Леус.

О том, что в начале весны в Северную столицу вернутся сильные морозы, горожан предупреждали еще в конце февраля. Столбики термометров могут опускаться до −15 градусов. В некоторых районах прогнозируется и более существенное похолодание, отмечают синоптики.