Отдых в Петербурге подешевел вдвое на весенний туристический сезон

Санкт-Петербург, 9 марта. Отдых в Санкт-Петербурге в марте подешевел на 40–50%, для туристического бума необходимо только запустить программу кешбэка и получить указание из Смольного, говорят туроператоры.

Санкт-Петербург стал единственным городом в России, который снизил цену на внутренний продукт почти вдвое при общем повышении спроса, отметила директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В марте цены на отдых в Северной столице достигли минимума за последние 25 лет, впервые стало возможно остановиться в четырехзвездочной гостинице за 2 тыс. рублей за номер на двоих. Аналитики предполагают, что такие меры повлекут рост спроса. Большой спрос на поездки в Санкт-Петербург формируется из Сибири, чему способствуют снижение цен на авиабилеты и размещение.

Санкт-Петербург называют музеем под открытым небом, в городе великое множество исторических зданий. Для сохранения культурного наследия в Госдуме разработали законопроект, который регламентирует проведение капитального ремонта домов-памятников.

Как правильно путешествовать по России, ранее рассказала профессор кафедры менеджмента Северо-Западного института управления РАНХиГС, доктор экономических наук Марина Морозова. В нынешних условиях пандемии у россиян больше доверия к внутреннему туризму, отметила эксперт изданию «Петербургский дневник».