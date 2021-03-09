Многодетная мать чуть не утопила ребенка в ванной в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. Инцидент произошел на улице Гарькавого. Женщина оставила в ванной без присмотра своего полугодовалого мальчика, который в итоге чуть не утонул.

Малыша доставили в больницу в состоянии клинической смерти, врачи его поместили в реанимацию, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Установлено, что в семье, где произошел инцидент, воспитывается пять детей. 31-летнюю женщину в нетрезвом состоянии отвезли в отделение полиции, где на нее составили административный протокол. Во время инцидента отец семейства находился в больнице.

Следователи ранее задержали 43-летнюю жительницу Пушкинского округа, которая подозревается в повешении своего четырехлетнего сына, сообщало РИАМО.