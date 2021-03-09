Два подростка без вести пропали в Петербурге

Санкт-Петербург, 9 марта. Полиция разыскивает детей, которые ушли из дома и не вернулись, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Петербурженка заявила о пропаже своего 17-летнего сына. Женщина сообщила, что подросток несколько дней назад ушел гулять и до сих пор о нем ничего неизвестно. Несовершеннолетний уже убегал из дома. Правоохранители составили ориентировку для поиска подростка.

В Петербурге также ищут 15-летнюю девочку, которая ушла из дома 7 марта. Пропавшая учится в 8 классе. По словам ее тети, девочка неоднократно сбегала из дома.

Волонтеры нашли живой 19-летнюю девушку, которая пропала в подмосковном Подольске. Пропавшая нуждалась в медицинской помощи, сообщало РИАМО.