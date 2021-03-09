Петербурженка на кладбище стала жертвой грабителя в черном

Санкт-Петербург, 9 марта. Сотрудники полиции получили ориентировку на грабителя. Злоумышленник напал на потерпевшую на территории Богословского кладбища.

Заявительница рассказала, что преступление было совершено в темное время суток. Худой мужчина среднего роста, одетый во все черное, применил к ней силу и забрал личное имущество.

Добычей вора стали сумка, наушники и смартфон. Ущерб она оценила в 7 тыс. рублей, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

В Тюмени сотрудники полиции столкнулись с дерзкими грабителями. Один из злоумышленников с целью задержать стражей порядка «выстрелил» в них фейерверком, сообщало издание URA.RU.