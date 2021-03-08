Грабитель отобрал у петербурженки банные принадлежности на кладбище

Санкт-Петербург, 8 марта. Бандит напал на петербурженку на Богословском кладбище. Мужчина отобрал у женщины банные принадлежности и скрылся.

Потерпевшая сообщила в полицию, что на нее напал мужчина, повалил на землю и украл спортивную сумку, где лежали банные принадлежности и телефон. Правоохранители организовали проверку по факту произошедшего.

Недавно злоумышленники напали на музыканта «Машины времени» в Москве. Правоохранители арестовали нападавших. В настоящее время пострадавший проходит лечение, сообщало издание РИАМО.