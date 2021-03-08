В Петербурге налетчики перед 8 Марта обокрали ювелирный салон на 3 млн рублей

Санкт-Петербург, 8 марта. Четверых неизвестных преступников, обчистивших ювелирный магазин в Калининском районе, ищет петербургская полиция. Добычей банды стали украшения почти на 3 млн рублей.

По данным регионального главка МВД, нападение произошло вечером 7 марта, накануне праздника 8 Марта. Мужчины ворвались в салон на проспекте Науки, разбили витрину, схватили пять планшетов с драгоценностями и скрылись с места преступления.

По данному факту возбудили дело по статье «Разбой». Полиция изучает записи с камер внешнего видеонаблюдения, устанавливает все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.