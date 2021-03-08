Синоптики рассказали, когда в Петербург вернутся морозы

Санкт-Петербург, 8 марта. Жителей Северной столицы ждут первые серьезные морозы весной этого года, заявили специалисты ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Столбики термометров во вторник опустятся до 19 градусов ниже нуля в ночное время суток, рассказали синоптики. Температура воздуха составит от 11 до 13 градусов мороза.

Местами в городе ожидается выпадение снега, предупредили в пресс-службе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». Вдобавок к этому, эксперты оповестили петербуржцев о том, что атмосферное давление пойдет на повышение.

Опасные погодные условия настигнут большинство регионов европейской части России 7 марта. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.