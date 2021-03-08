Пьяная девушка попыталась покончить с собой в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 марта. Молодая девушка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пыталась свести счеты с жизнью, передает источник ФАН в медицинских кругах.

Инцидент произошел на улице Латышских Стрелков в Невском районе Петербурга. Прибывшие на место сотрудники МЧС уговорили 25-летнюю Анастасию Д. не принимать скоропалительных решений. В настоящий момент жизни и здоровью девушки ничто не угрожает. Решается вопрос о госпитализации, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Три школьницы хотели покончить с собой в Москве, сообщало Федеральное агентство новостей. О действиях подростков полиции рассказала бдительная соседка. По факту попытки массового суицида была организована проверка.