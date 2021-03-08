Ведущий передачи «Гражданин и закон» Станислав Мелейко умер в Петербурге

Санкт-Петербург, 8 марта. Легендарный петербургский журналист, ведущий передачи «Гражданин и закон» Станислав Мелейко скончался в возрасте 84 лет.

Трагическую новость сообщили в Союзе журналистов Петербурга и Ленинградской области. Уточняется, что Мелейко долгое время боролся с болезнью.

На Ленинградском телевидении он начал работать еще в 1970 году. Начал с должности корреспондента главной редакции пропаганды, затем стал комментатором, потом заведующим отделом. Первый выпуск тележурнала «Гражданин и закон», который принес ему широкую известность, вышел в эфир в 1970 году. После 1966 года Мелейко стал работать над собственными передачами, занимался подготовкой репортажей для разных ТВ- и нтернет-каналов.