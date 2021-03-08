Жителей Ленобласти предупредили о тридцатиградусных морозах

Санкт-Петербург, 8 марта. Аномальные морозы нагрянут в северо-западную часть России 9 марта. В Ленинградской области ожидается до −30 градусов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Температура воздуха в Санкт-Петербурге окажется в пределах 19 градусов мороза. В Ленинградской области ожидается до −26 градусов. Однако данные показатели еще не рекордные, так как настоящие холода придут на следующий день.

Ночью 10 марта прогнозируется понижение температуры воздуха до 23 градусов мороза на западе. Жителей восточной части Ленобласти предупреждают о 30-градусных морозах. На дорогах возможно образование гололедицы. Послабление наступит 11 марта. Днем столбики термометров покажут от −3 до −8 градусов, а в дальнейшем синоптики обещают потепление.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что теплая погода вернется в Центральный федеральный округ (ЦФО) после 14 марта. Однако холода будут наблюдаться в европейской части России еще целую неделю.