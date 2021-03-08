«Снежный скульптор» поздравил жительниц Петербурга с 8 Марта

Санкт-Петербург, 8 марта. Пенсионер из Санкт-Петербурга, которого называют «снежный скульптор», поздравил горожанок с Международным женским днем.

Житель Приморского района Северной столицы Владимир Кузьмин подготовил новую работу в честь 8 Марта. Он создал из снега 3D-открытку, на которой красуется надпись «С 8 Марта, любимые». Некоторые элементы композиции выполнены в голубых и розовых цветах. Открытку «снежный скульптор» разместил во дворе своего дома.

Ранее Кузьмину вручили медаль за заслуги перед районом. Пенсионер уже 11 лет создает скульптурные композиции из снега во дворе дома на Ланском шоссе. Он успел воссоздать «Ласточкино гнездо», а также Исаакиевский и Петропавловский соборы. В текущем году мастер создал Ростральную колонну из снега. Следующей зимой он планирует сделать снежный Спас на Крови.

До этого стало известно, что сотрудники ОМОН поздравили петербурженок с Международным женским днем. Мужчины дарили тюльпаны всем женщинам, которые проходили по набережной канала Грибоедова.