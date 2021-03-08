В Петербурге откроют бесплатную клинику для бездомных

Санкт-Петербург, 8 марта. Победитель конкурса журналиста и блогера Юрия Дудя выиграл миллион, который потратит на открытие бесплатной больницы для бездомных в Санкт-Петербурге.

Юрий Дудь провел конкурс, участники которого должны были рассказать о своем проекте. Победителю предназначался миллион рублей на его развитие. Журналист подвел итоги на своей странице в Instagram.

Победителем стал врач из Санкт-Петербурга Сергей Иевков. Он также является основателем «Благотворительная больницы», в которой предоставляют медицинскую помощь бездомным.

Благодаря победе в конкурсе, Иеков сможет пройти курс для лидеров НКО, который проводят в Московской школе профессиональной филантропии. После этого врач намерен зарегистрировать некоммерческую организацию (НКО) и открыть бесплатную больницу для бездомных людей в Северной столице.

До этого Федеральное агентство новостей провело расследование, в ходе которого журналисты выяснили, почему бездомные остаются жить в подвалах и не идут в государственные центры. Кроме того, корреспонденты назвали причины, по которым люди чаще всего остаются без крова.