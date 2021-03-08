Огромная очередь желающих посмотреть на тюльпаны выстроилась в Ботанический сад

Санкт-Петербург, 8 марта. Жители Санкт-Петербурга рассказали об огромной очереди из желающих посетить выставку тюльпанов в Ботаническом саду в Международный женский день.

Фестиваль «Оттепель чувств» с выставкой тюльпанов и сирени «Мечты о весне» проходит в Ботаническом саду. Некоторые горожане жалуются на длинные очереди, которые наблюдаются уже несколько дней. Предполагается, что такой ажиотаж связан с прекращением продаж электронных билетов. Многие решили купить их в кассе.

Сотрудники Ботанического сада придумали, как избежать толпы и скученности людей. Они создали два оранжерейных маршрута, а вход на выставку осуществляют порционно. Сотрудники учреждения заявили, что такие очереди являются для них нормой еще с прошлого века, ведь на улице наступила весна.

Ранее ФАН сообщал, что специалисты петербургской оранжереи вывели новый сорт орхидеи. Они запустили голосование в соцсетях, чтобы придумать название для цветка.