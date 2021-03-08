Депутат Вострецов и космонавт Борисенко поздравили петербурженок с 8 Марта

Санкт-Петербург, 8 марта. Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов, космонавт Андрей Борисенко и члены Объединения профсоюзов России «СОЦПРОФ» поздравили с 8 Марта жительниц Петербурга.

В Северной столице прошла праздничная акция «Подари улыбку», приуроченная к Международному женскому дню. Мероприятие проводится на улицах города уже не первый год. В рамках акции активисты дарят женщинам на улице цветок и просят взамен улыбнуться.

В этом году жительницам Петербурга подарили 5 тыс. роз. К поздравлениям представительниц прекрасного пола также присоединились депутат Госдумы Сергей Вострецов и космонавт Андрей Борисенко.

«Мы поздравляем всех женщин страны и надеемся, что улыбаться они будут не только сегодня, но и каждый день в своей жизни. Мы, мужчины, будем стараться, чтобы это непременно сбылось. Спасибо всем мамам, бабушкам, женам и дочерям за все, что они для нас делают», — обратился с поздравлением к женщинам Вострецов.

Парламентарий ранее уже поздравил с 8 Марта россиянок, отметив, что женщины — это гордость и основа российского государства. По словам Вострецова, россиянки являются самыми лучшими женщинами в мире.