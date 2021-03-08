Сотрудники ОМОН вручили цветы петербурженкам в честь 8 Марта

Санкт-Петербург, 8 марта. Сотрудники ОМОН поздравили жительниц Санкт-Петербурга с Международным женским днем и вручили в честь праздника яркие тюльпаны.

Силовики организовали приятный сюрприз для петербурженок, которые утром проходили по набережной канала Грибоедова, где располагается подразделение ведомства. Женщинам в подарок вручали яркие тюльпаны. Также бойцы поздравляли представительниц прекрасного пола с праздником и желали счастья и прекрасного весеннего настроения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Подобные акции проходили 7 марта в преддверии Международного женского дня по всей России. Так военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) провели аналогичную акцию накануне 8 Марта в Санкт-Петербурге. Солдаты прошли маршрут от станции метрополитена «Адмиралтейская» до «Гостиного Двора» в военном обмундировании. Всем представительницам прекрасного пола, которых они встречали на пути, вручали букеты тюльпанов и говорили поздравления. Презенты получили 150 женщин, сообщили в пресс-службе ЗВО.