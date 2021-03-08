Грозного краснокнижного сычика застали за поеданием добычи в Петергофе

Санкт-Петербург, 8 марта. Фотограф и орнитолог-любитель из Санкт-Петербурга Дмитрий Хрущев сумел запечатлеть в Петергофе одну из самых маленьких сов — воробьиного сычика. В этот момент птица поедала добычу.

Уникальные фотографии Хрущев разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Специалист стал свидетелем охоты совы на мышь. По его словам, птица «настоящий эксперт» в этой области, и она продемонстрировала на камеру этот «мастер-класс».

«За этот академический час (столько обычно длиться урок) воробьиный сычик показал мне, как нужно ловить мышей, а я, как прилежный ученик, тщательно все записывал на камеру», — написал орнитолог.

Воробьиный сычик занесен в Красную книгу в нескольких российских регионах. Длина тела этих птиц достигает 19 см, а размах крыльев — около 40 см. Птица в основном охотится на мелких млекопитающих днем, в сумерках или на рассвете.

В музее заповеднике «Кузьминки-Люблино» ранее нашли среди московских птиц самую маленькую утку. Оказалось, что она принадлежит к виду чирков-свистунков Anas crecca и занесена в Красную книгу Москвы.