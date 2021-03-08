Число заболевших COVID-19 петербуржцев продолжает снижаться

Санкт-Петербург, 8 марта. Петербургские медики продолжают фиксировать снижение количества зараженных коронавирусом жителей.

Статистику привели специалисты координационного совета по противодействию распространению COVID-19 в Северной столице. По их информации, число заболевших граждан сократилось уже на 17%. По данным на 7 марта заболело 357 человек.

«Тренд на стихание второй волны продолжается. Вместе с тем, суммарная госпитализация взрослых при сравнении недельных и двухнедельных интервалов демонстрируют нахождение процесса на высоком плато», — рассказали в совете.

Эксперты по-прежнему напоминают петербуржцам о важности прохождения вакцинации. Несмотря на снижение числа заражений, эпидемиологическая обстановка в городе остается нестабильной.

Полный курс вакцинации от коронавируса в общей сложности прошли уже почти 138 тысяч петербуржцев. В Северную столицу поступило 348,5 тыс. доз российского препарата от коронавируса, 74,5 тыс. еще не использовались.

Недавно RT писал, что число случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 11 миллионов. Число инфицированных за сутки увеличилось на 80 508 — до 11 019 344 человек.