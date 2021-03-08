Пять машин столкнулись во Фрунзенском районе заснеженного Петербурга

Санкт-Петербург, 8 марта. Массовая авария с участием двух автомобилей такси и еще трех иномарок произошла на перекрестке улиц Бухарестская и Белы Куна. Об этом сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», около полуночи во Фрунзенском районе столкнулись пять машин: два автомобиля сервисов «СитиМобил» и «Яндекс», две Volvo, и еще одна иномарка. Информации о пострадавших нет. Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии.

Напомним, что с воскресенья в Северной столице наблюдается неблагоприятная погодная ситуация. Сильный ветер, гололедица и снегопад спровоцировали дорожные коллапсы и задержки рейсов. Об еще одной аварии в Московском районе Петербурга с участием Mitsubishi сообщалось накануне.

Ранее RT информировало, что на внешней стороне 93-го километра МКАД ограничили движение по нескольким полосам из-за ДТП с участием 11 автомобилей.