Ссора пенсионеров из-за парковки закончилась стрельбой в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 марта. Два пенсионера поспорили из-за парковочного места во Фрунзенском районе Петербурга, конфликт привел к стрельбе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области

По данным ведомства, инцидент произошел 7 марта около 13:00 у дома 51/2 на Дунайском проспекте. Один из пенсионеров, 68-летний мужчина, выстрелил в 71-летнего оппонента из аэрозольного пистолета.

В результате конфликта никто не пострадал. Участников инцидента для дальнейшего разбирательства доставили в территориальный отдел полиции. Правоохранители в настоящее время проводят по факту конфликта пенсионеров проверки.

Ранее сотрудники полиции по горячим следам задержали в Приморском районе Петербурга двух подозреваемых в разбойном нападении на мужчину. По словам пострадавшего, с преступниками он познакомился в соцсети, позвал их в гости к себе в квартиру на Арцеуловской аллее и никак не ожидал, что вечер закончится его избиением. У мужчины также отобрали 15 тыс. рублей и мобильный телефон.