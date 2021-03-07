Бастрыкин взял на личный контроль дело избитой в Петербурге блокадницы

Санкт-Петербург, 7 марта. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об избиении 98-летней блокадницы в Петербурге, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, сиделка, с которой родственники пострадавшей заключили договор на оказание услуг, в состоянии алкогольного опьянения спровоцировала конфликт, в ходе которого избила пожилую женщину и угрожала ей убийством. Соседи, услышав крики, вызвали полицию.

Пенсионерку отправили в больницу в удовлетворительном состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Обвиняемая во время допроса заявила, что раскаивается в содеянном и приносит извинения блокаднице.

В Москве охранник не пустил пенсионера в ГУМ из-за простой одежды, сообщала газета A42.RU. Мужчина написал объяснительную по факту инцидента.