Двух мужчин заподозрили в изнасиловании десятилетней девочки в Петергофе

Санкт-Петербург, 7 марта. Сотрудники полиции задержали двух мужчин, подозреваемых в изнасиловании 10-летней девочки, передает ФАН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

С заявлением в полицию обратилась мать потерпевшей. По словам 32-летней жительницы Петергофа, в их квартире 50-летний безработный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки.

Еще одного мужчину, 34-летнего безработного, который живет со школьницей в одном доме, также подозревают в совершении аналогичного преступления. По предварительным данным, он изнасиловал ребенка в период с 5 по 15 февраля. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мужчина насиловал 13-летнюю девочку во Всеволожске на глазах ее матери, сообщал ФАН. Полицейские задержали злоумышленника, все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.