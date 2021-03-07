Парень и девушка в Петербурге вынесли из магазина бритвенные кассеты на 11 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 7 марта. Сотрудники полиции разыскивают молодых злоумышленников, которые вынесли из магазина косметики бритвенные принадлежности на 11 тыс. рублей.

Инцидент произошел в Кировском районе Петербурга. Молодой мужчина и девушка похитили один станок для бритья и девять упаковок кассет с лезвиями, передает источник ФАН в правоохранительных органах. Личности предполагаемых преступников в настоящий момент устанавливают.

Похожий инцидент произошел на Пражской улице, сообщал ФАН. Двое преступников, вооруженные перцовым баллончиком, вынесли бритвенные кассеты на 55 тысяч рублей. Об ограблении сообщила директор магазина.