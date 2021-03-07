В Петербурге ожидается сильный ветер и снежные накаты 8 марта

Санкт-Петербург, 7 марта. Жителей Санкт-Петербурга в Международный женский день ожидают ураганный ветер и снежные накаты, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Водителей предупреждают о возможном образовании гололедицы и снежных накатов на дорогах. В таких условиях следует быть особенно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.

Скорость ветра 8 марта будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха в ночное время опустится до −12 градусов, а днем столбики термометров покажут до −10 градусов. Кроме того, ожидается повышение атмосферного давления. Спасатели рекомендуют при возникновении чрезвычайных ситуаций обращаться в службу спасения по телефонам 01, 112 или 101.

Жителям Москвы пообещали окончание снегопада и метели к утру 8 марта. Небольшие осадки при этом сохранятся, а скорость ветра снизится до 15 метров в секунду. В столице также проводят очистку крыш и дорог от снега.