Петербуржцы сдали более 140 литров крови в рамках субботней донорской акции

Санкт-Петербург, 7 марта. Более 400 человек посетили Городскую станцию переливания крови в Петербурге в рамках субботней донорской акции, рассказали в медучреждении.

Свыше 400 человек решили принять участие в акции, чтобы пополнить резервы Городской станции переливания крови в Северной столице, однако допустить до процедуры врачи смогли лишь 328 петербуржцев. Всего горожане 6 марта сдали 147 литров крови.

Впервые акцию в медучреждении проводили сразу на трех этажах здания, рассказали его сотрудники. Как говорится в сообщении на странице Городской станции переливания крови в Петербурге в соцсети «ВКонтакте», для неравнодушных граждан создали все необходимые комфортные условия.

Калининградцев призывают становиться донорами костного мозга. Соответствующее сообщение ранее появилось на странице губернатора региона Антона Алиханова в Instagram.