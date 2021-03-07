Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий 7 марта

Санкт-Петербург, 7 марта. Жителей Северной столицы ждет морозное завершение первой недели весны. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Погодные условия в Санкт-Петербурге 7 марта сформирует тыловая часть уходящего на юго-восток циклона, поделился синоптик. Как уточнил Леус, при облачной погоде с прояснениями местами ожидается гололедица и кратковременный снег.

«Температура воздуха в дневное время опустится до 4–6 градусов мороза, в Ленобласти похолодает до −8», — добавил эксперт.

Атмосферное давление будет расти, отметил Леус. По словам синоптика, скорость порывов ветра составит до 20 м/с.

Опасные погодные условия настигнут большинство регионов европейской части России 7 марта. Об этом ранее рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.