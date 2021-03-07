Петербуржец пригласил в гости приятелей из соцсети и остался без денег

Санкт-Петербург, 7 марта. Двух подозреваемых в разбойном нападении на мужчину в Приморском районе Петербурга задержали по горячим следам сотрудники полиции.

По словам пострадавшего, с преступниками он познакомился в соцсети, позвал их в гости к себе в квартиру на Арцеуловской аллее и никак не ожидал, что вечер закончится тем, что они изобьют его и отберут 15 тыс. рублей и мобильный телефон. При этом один из злоумышленников угрожал доверчивому мужчине ножом, рассказал источник ФАН в правоохранительных органах.

По данному факту возбудили уголовное дело о разбое. В результате оперативно-разыскных мероприятий преступников задержали на Коломяжском проспекте. Оба нигде не работают. Расследование продолжается.

Ранее ФАН сообщал об ограблении косметического магазина на Пражской улице. Налетчики обчистили его перед 23 Февраля. Их добычей стали бритвенные кассеты на 55 тысяч рублей.