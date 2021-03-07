Полицейские арестовали подозреваемого в краже смартфона петербуржца

Санкт-Петербург, 7 марта. Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию Адмиралтейского района с заявлением о краже мобильного телефона и денежных средств, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах.

Он рассказал, что 28 февраля на Вознесенском проспекте злоумышленник, применив физическую силу, украл у него мобильный телефон и 2 000 руб. После этого грабитель скрылся с места преступления. Материальный ущерб составил 17 000 рублей.

Правоохранительные органы по факту совершенного преступления возбудили уголовное дело. В ходе комплекса оперативно-разыскных мероприятий был задержан 19-летний уроженец Новосибирской области.

Недавно в Петербурге несколько мужчин напали на артиста балета. Мужчину избили и ограбили, похитив мобильный телефон.