Военнослужащие ЗВО поздравили петербурженок с 8 Марта букетами тюльпанов

Санкт-Петербург, 7 марта. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) устроили акцию в преддверии 8 Марта. Они раздали букеты тюльпанов жительницам Петербурга.

Солдаты прошли маршрут от станции метро Адмиралтейская до Гостиного Двора в военной экипировке. Всем встречающимся им женщинам они говорили поздравления и вручали цветы. Приятные презенты получили 150 представительниц прекрасного пола, уточнили в пресс-центре ЗВО.

«Особенно приятно дарить радость нашим женщинам. Пусть даже и небольшой букет цветов, но все же заставил этих девушек улыбнуться и принес в их жизни праздничное настроение», — рассказал один из участников акции Алексей Симакин.

Похожая акция ранее прошла в аэропорту Симферополя. Волонтеры подарили букеты сотрудницам и пассажиркам воздушной гавани. С 6 по 8 марта по всей России проходит праздничная акция #ВамЛюбимые.