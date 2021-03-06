Праправнучку великого градостроителя Гербеля обманули лжеюристы

Санкт-Петербург, 6 марта. Пожилую женщину-архитектора Александру Морозову, которая принадлежит к знаменитой династии, обманули мошенники, выманив крупную сумму денег.

Пенсионерка выступила с инициативой установить бюст поэтессе Анне Ахматовой в поселке Сиверский Гатчинского района Ленинградской области. Чтобы осуществить задуманное, были собраны деньги. Сумма оказалась немаленькой — 600 тысяч рублей, которые передали главе администрации. Больше денег пенсионерка не видела.

Тогда Александра Морозова решила обратиться к юристам, которые убедили ее перевести еще 419 тысяч рублей на неизвестный банковский счет. После перевода злоумышленники перестали выходить на связь с женщиной-архитектором. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

Александра Морозова, как и ее прапрадедушка Николай Гербель, является талантливым архитектором. Она спроектировала в Ленинграде учебно-лабораторный корпус Военно-медицинской академии на улице Лебедева, корпус радиотелепередающего центра на улице Павлова, детскую школу искусств имени Свиридова и несколько жилых домов.

Недавно стало известно о еще одном виде мошенничества в Прикамье. В соцсетях появились подозрительные пользователи, которые от имени Минтруда РФ предлагают оформить онлайн социальные выплаты, пишет ФАН.